احدث الأخبار

“البيئة” تبدأ تطبيق برنامج “حصر” لتسجيل بيانات المزارع والأنشطة الزراعية
أبرز المواد
 مدير جامعة القصيم: استهداف المنشآت المدنية يؤكد أن ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية» والمملكة قادرة على ردعها
منطقة القصيم
 غدا الأحد تنطلق برامج «النادي الصيفي» بجامعة القصيم
منطقة القصيم
 “الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرورة
منطقة نجران
 هيومن رايتس: هجوم الحوثيين على مطار أبها جريمة حرب واضحة
أبرز المواد
 مظاهرات في إيران ضد الغلاء والشرطة تهاجم المحتجين
أبرز المواد
 صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية : “النفط الإيراني مازال يُهرّب إلى سوريا”
أبرز المواد
 التركيز على التحديات البيئية التي تواجه الأنشطة الصناعية أبرز أهداف احتفالية الهيئة الملكية بالجبيل ليوم البيئة العالمي
المنطقة الشرقية
 ” الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 مبتكرون .. برنامج وطني من الأحساء لـ 50 موهوب على مستوى المملكة
المنطقة الشرقية
 252 جولة تفتيشية تنفذها صحة حفرالباطن على المجمعات الطبية والمستشفيات الخاصة خلال الربع الثالث من العام 1440هـ
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: إنشاء عشر حدائق بالدمام
المنطقة الشرقية
“البيئة” تبدأ تطبيق برنامج “حصر” لتسجيل بيانات المزارع والأنشطة الزراعية

“البيئة” تبدأ تطبيق برنامج “حصر” لتسجيل بيانات المزارع والأنشطة الزراعية

أبرز المواد
مدير جامعة القصيم: استهداف المنشآت المدنية يؤكد أن ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية» والمملكة قادرة على ردعها

مدير جامعة القصيم: استهداف المنشآت المدنية يؤكد أن ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية» والمملكة قادرة على ردعها

منطقة القصيم
غدا الأحد تنطلق برامج «النادي الصيفي» بجامعة القصيم

غدا الأحد تنطلق برامج «النادي الصيفي» بجامعة القصيم

منطقة القصيم
“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرورة

“الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرورة

منطقة نجران

“البيئة” تبدأ تطبيق برنامج “حصر” لتسجيل بيانات المزارع والأنشطة الزراعية

“البيئة” تبدأ تطبيق برنامج “حصر” لتسجيل بيانات المزارع والأنشطة الزراعية
http://almnatiq.net/?p=740723
المناطق - واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج “حصر” الذي يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات الأنشطة الزراعية في المملكة، لبناء قاعدة بيانات شاملة تساهم في دعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع الزراعي وتطويره، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى فتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.
وأوضحت الوزارة أنّها بدأت تنفيذ البرنامج بمرحلته الأولى في منطقتي الجوف وتبوك، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وبيّنت أنّ آلية عمل البرنامج تكمن بحصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية لها، وتنفيذ أعمال المسح الميداني لجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات.
وأفادت الوزارة بأن عدد المزارع المستهدفة في المرحلة الأولى من المشروع، بلغ 20 ألف مزرعة في منطقتي الجوف وتبوك، على أن تبدأ المرحلة الثانية في منطقة الرياض.
وكوّنت الوزارة فريق عمل متكامل للمشروع متخصصون في أعمال الاستشعار عن بُعد، والتخطيط، والبرمجة وتقنية المعلومات، إضافة إلى متخصّصون في الحصر الحقلي، والمتابعة والتنسيق، وخبراء في ضبط الجودة.
وأشارت إلى أنّ البرنامج يعمل بشكل الكتروني بالكامل ويسهم في توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات، ويضمن تكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني.

روابط ذات صلة

هيومن رايتس: هجوم الحوثيين على مطار أبها جريمة حرب واضحة

هيومن رايتس: هجوم الحوثيين على مطار أبها جريمة حرب واضحة
مظاهرات في إيران ضد الغلاء والشرطة تهاجم المحتجين

مظاهرات في إيران ضد الغلاء والشرطة تهاجم المحتجين
صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية : “النفط الإيراني مازال يُهرّب إلى سوريا”

صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية : “النفط الإيراني مازال يُهرّب إلى سوريا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*