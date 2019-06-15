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السودان.. محاكمة البشير بعد أسبوع

السودان.. محاكمة البشير بعد أسبوع
http://almnatiq.net/?p=740729
المناطق - وكالات

أعلن النائب العام السوداني، اليوم السبت، أن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع.

وأفاد النائب العام السوداني بأنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

وهدد النائب العام السوداني بالاستقالة “إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته”.

ونفى بحث فض الاعتصام في الاجتماع الذي حضره لمناقشة قضية المتفلتين.

وأوضح النائب العام أن ما تحدث عنه الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي عن النتائج تخص لجنة التحقيق العسكرية وليست التي تم تشكيلها من قبل النائب العام.

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