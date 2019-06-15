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منفذ مهرجان صيف الباحة يعقد اجتماعا بإعلامي وإعلاميات المنطقة

منفذ مهرجان صيف الباحة يعقد اجتماعا بإعلامي وإعلاميات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=740732
المناطق - الباحة
عقدت منفذ مهرجان صيف الباحة مالك ومدير عام مؤسسة ديار العز سعيد الغامدي  اجتماعا صحفي بإعلاميي وإعلاميات منطقة الباحة
وبدأ الإجتماع بكلمة تعريفية للرئيس الفخري للمركز الإعلامي بديار العز  محمد هضبان تحدث فيها عن الخطط الإعلامية لصيف منطقة الباحة ومحافظاتها للعام ١٤٤٠هـ .
من جهته أوضح سعيد الغامدي بان الاعلام  شريك أساسي لانجاح صيف الباحة لما لهم من دور بارز وجهود كبيرة في اظهار الصورة المشرفة للمنطقة بجميع الفعاليات المنفذة،
مؤكداً بأنه ستم إصدار بطائق لجميع الحاضرين خاصة بهم لتسهيل عملية دخولهم إلى الفعاليات .
كما واستمع “الغامدي” إلى مداخلات  واقتراحات  الإعلاميين والإعلاميات وأكد على اهتمامه بجمعها والعمل بها لكونهم مطلعين على الفعاليات ومواقع مهرجانات ديار العز التي تقام في مدينة الباحة ومحافظات قطاع السراة من خلال أكثر من ٢٠ موقع.
وفي الختام قدّم الغامدي  شكره لسمو أمير منطقة الباحة لثقته بمؤسسة ديار العز لتنظيمها الحصري لفعاليات صيف الباحة٤٠ .

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