فعاليات وسام البادية بالمندق تستقبل متسابقي الدراجات النارية

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إستقبلت فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق متسابقي الدراجات النارية ( فريق صقور الباحة،)

وكان في استقبال أعضاء الفرق المشاركة مدير الفعاليات عبدالله الزهراني ، و تم توزيع هدايا للمشاركين، و إصطحابهم في جولة سياحية على الفعاليات وتعرفوا من خلالها على المسرح والفرق الشعبية. وقرية الالعاب والاسر المنتجة

وبين الزهراني بأن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى التعرف على مقومات وتنوع وثراء بلادنا الحبيبة للنهوض بالسياحة

وفي الختام قدم المشاركين بالفرق شكرهم لمسؤلي الفعاليات كما التقطوا الصور التذكارية