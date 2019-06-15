احدث الأخبار

3 كيلومترات وترت العالم.. تعرف على خفايا “هرمز”
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان
أبرز المواد
 وزير الطاقة يعبّر عن ثقته بتحرك دول مجموعة العشرين ضد أي عمل يهدد أمن سلسلة إمداد الطاقة العالمية
أبرز المواد
 فعاليات وسام البادية بالمندق تستقبل متسابقي الدراجات النارية
منطقة الباحة
 غراهام يطالب ترمب برد قوي: أغرق البحرية الإيرانية.. اجعل طهران تشعر بالألم
أبرز المواد
 منفذ مهرجان صيف الباحة يعقد اجتماعا بإعلامي وإعلاميات المنطقة
منطقة الباحة
 السودان.. محاكمة البشير بعد أسبوع
أبرز المواد
 واشنطن تمدد مهلة العراق باستيراد الكهرباء من إيران
أبرز المواد
 “البيئة” تبدأ تطبيق برنامج “حصر” لتسجيل بيانات المزارع والأنشطة الزراعية
أبرز المواد
 مدير جامعة القصيم: استهداف المنشآت المدنية يؤكد أن ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية» والمملكة قادرة على ردعها
منطقة القصيم
 غدا الأحد تنطلق برامج «النادي الصيفي» بجامعة القصيم
منطقة القصيم
 “الأرصاد” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على شرورة
منطقة نجران
3 كيلومترات وترت العالم.. تعرف على خفايا “هرمز”

3 كيلومترات وترت العالم.. تعرف على خفايا “هرمز”

أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان

الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان

أبرز المواد
وزير الطاقة يعبّر عن ثقته بتحرك دول مجموعة العشرين ضد أي عمل يهدد أمن سلسلة إمداد الطاقة العالمية

وزير الطاقة يعبّر عن ثقته بتحرك دول مجموعة العشرين ضد أي عمل يهدد أمن سلسلة إمداد الطاقة العالمية

أبرز المواد
فعاليات وسام البادية بالمندق تستقبل متسابقي الدراجات النارية

فعاليات وسام البادية بالمندق تستقبل متسابقي الدراجات النارية

منطقة الباحة

فعاليات وسام البادية بالمندق تستقبل متسابقي الدراجات النارية

فعاليات وسام البادية بالمندق تستقبل متسابقي الدراجات النارية
http://almnatiq.net/?p=740738
المناطق - الباحة
إستقبلت فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق متسابقي الدراجات النارية ( فريق صقور الباحة،)
وكان في استقبال أعضاء الفرق المشاركة مدير الفعاليات  عبدالله الزهراني ، و تم توزيع هدايا للمشاركين، و إصطحابهم في جولة سياحية على الفعاليات وتعرفوا من خلالها على المسرح والفرق الشعبية. وقرية الالعاب والاسر المنتجة
وبين الزهراني بأن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى التعرف على مقومات وتنوع وثراء بلادنا الحبيبة للنهوض بالسياحة
وفي الختام قدم المشاركين بالفرق شكرهم لمسؤلي الفعاليات كما التقطوا الصور التذكارية

روابط ذات صلة

منفذ مهرجان صيف الباحة يعقد اجتماعا بإعلامي وإعلاميات المنطقة

منفذ مهرجان صيف الباحة يعقد اجتماعا بإعلامي وإعلاميات المنطقة
” الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

” الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*