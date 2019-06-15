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الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان

الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان
http://almnatiq.net/?p=740745
المناطق - واس

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، ووصفه بأنه تصعيد خطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية وتهديد مباشر لحرية الملاحة وإمدادات العالم من الطاقة، كما أنه يعرّض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.
وقال الدكتور الزياني : إن هذا الهجوم عمل إرهابي يستدعي أن يسارع المجتمع الدولي برد صارم وحاسم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وهي مسؤولية دولية ينبغي على الأمم المتحدة بكافة منظماتها المعنية الوفاء بها وفق القوانين والمواثيق الدولية، وأن تعمل على محاسبة وردع كل من يسعى إلى تعطيل والإضرار بحركة التجارة الدولية وامدادات الطاقة العالمية وتعريض الاقتصاد العالمي لتحديات جسيمة وتداعيات خطيرة.

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