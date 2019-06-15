في ليلة استثنائية ببريدة.. محمد عبده: أرجوك يا ليل القصيم.. وخالد عبدالرحمن: السعودي ملك

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طل “فنان العرب” محمد عبده ، و “مخاوي الليل” خالد عبدالرحمن على مسرح أرضية استاد الملك عبدالله بمدينة بريدة في ليلة استثنائية عنوانها الطرب الأصيل وسط حضور فاق الـ3500 من السعوديين من الجنسين لأول مرة في حفل فني يُقام بمنطقة القصيم ، من خلال حفلة فنية تعتبر باكورة “حفلات السعودية” في منطقة القصيم التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة بمتابعة من معالي المستشار تركي آل الشيخ ضمن حفلاتها على مستوى المملكة وهي من تعهد وتنظيم شركة بنش مارك.

واشعل محمد عبده وخالد عبدالرحمن حماس الحضور بأغاني منوعة تلبية لطلب الجمهور الذي تفاعل بترديدها والتصفيق لها ، حيث أهدى محمد عبده جمهوره الحاضر أغنية “أرجوك ياليل القصيم” من كلمات الشاعر عبدالعزيز السناني ، فيما اختتم خالد عبدالرحمن وصلته بأغنية السعودي ملك.