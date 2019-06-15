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أمانة عسير تعيد تأهيل حديقة مربه بأكثر من 320 شجرة

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أمانة عسير تعيد تأهيل حديقة مربه بأكثر من 320 شجرة

أمانة عسير تعيد تأهيل حديقة مربه بأكثر من 320 شجرة
http://almnatiq.net/?p=740783
المناطق - أبها

تواصل بلدية مربه الفرعية برامجها التي تهدف الى تكثيف أعمال الزراعة و التشجير بأنواعها في كافة مرافق مركز مربه والتي تأتي في إطار اهتمام أمانة منطقة عسير بالبيئة والمحافظة عليها من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتوفير فرص التنزه والترويح الطبيعية لسكان المركز و زواره .

وأوضح رئيس بلدية مربه الفرعية المهندس خالد قليلة بأن البلدية تحرص على تطوير المتنزهات والحدائق العامة وتجهيزها بكافة المرافق والخدمات .

مشيرا الى أن البلدية لديها برامج تأهيل للحدائق و المرافق العامة و الطرقات في المركز وأن البلدية ماضية في استراتيجيتها في زيادة الرقعة الخضراء مما يساهم في نجاح أعمال التوسع في زراعة المسطحات الخضراء والأشجار بأنواعها في الحدائق و طرقات المركز.

وقال المهندس قليلة بأن البلدية أنهت أعمالها بتأهيل حديقة مربه على مساحة قدرت بنحو 60 الف م2 لافتا الى أن أعمال التأهيل تهدف إلى زيادة المسطحات الخضراء المفتوحة وتوزيع الأشجار و النباتات بشكل متناسق وتوفير جميع الخدمات باستخدام الأسلوب الحديث للري .

وهدفت هذه المرحلة الى إعادة البنية التحتية لحديقة مربه حيث شملت الاعمال تركيب خزانات المياه بسعة وصلت الى 150 طن وكذلك زراعة اكثر من 320 شجرة و نخلة متنوعة بالإضافة الى زيادة رقعة المسطحات الخضراء  من خلال التعشيب على مساحة قدرت بــ 60 ألف م2 .

مؤكدا بأن البلدية ستواصل أعمالها في بقية المرافق العامة بالمركز و ذلك لتطويرها وإعادة تأهيلها .

منبها بأن البلدية يوجد لديها خطط مستقبلية لإنشاء عدد من الحدائق الجديدة و الملاعب الرياضية .

ووعد قليلة بمضي البلدية في إنشاء المتنفسات الجديدة تلبية لحاجة الأهالي والزوار وفق الإمكانيات المتاحة و ذلك لزيادة الرقعة الخضراء في المركز  متمنيا من كافة المستخدمين لهذه المرافق الاستمتاع بها والمحافظة عليها.

و أختتم قليلة موضحا بأن جل تلك الجهود جاءت بتوجيه من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصا منه لزيادة عدد الحدائق بالمركز و مواكبة لأعمال التطوير الشاملة التي تقوم بها الأمانة على كافة مدن و محافظات و مراكز المنطقة.

 

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