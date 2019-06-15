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منطقة عسير

رفع 7،4 مليون متر2 من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في 348 موقعا بالرياض

رفع 7،4 مليون متر2 من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في 348 موقعا بالرياض
http://almnatiq.net/?p=740794
المناطق_الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض بأنه رفعت 7،4 مليون متر مكعب من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في 348 موقعا داخل نطاق مدينة الرياض خلال الأشهر الخمسة الماضية،ضمن جهودها اليومية لتحسين المشهد الحضري وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري في إطار برامج التحول البلدي التي تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكانت أمانة منطقة الرياض قد أطلقت أربعة مشاريع متخصصة لرفع مخلفات الهدم والبناء من الأراضي الفضاء تغطي جميع المدينة، حيث حقق المشروع الأول الذي يشمل بلدية النسيم والسلي والعزيزية والملز والبطحاء والحائر نسبة إنجاز تبلغ 91 بالمائة من إجمالي المواقع المحددة لإزالة المخلفات عنها.. فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع الثاني الذي يضم بلديات المعذر والشمال وعرقة 94 بالمائة، وبلغ الإنجاز في المشروع الثالث الذي يغطي بلديتي الروضة والعليا ما نسبته 95,4 بالمائة، وحقق المشروع الرابع الذي يشمل بلديات نمار والشفاء والعريجاء والشميسي نسبة إنجاز تبلغ 92,9 بالمائة.

وأكدت أمانة منطقة الرياض استمرارها في إزالة مخلفات الهدم والبناء ومظاهر التلوث البصري الأخرى إلى حين تنظيف كامل المدينة منها، مثمنة للسكان والزوار تعاونهم في الحفاظ على جمالية مدينة الرياض وتقيدهم بالأنظمة والتعليمات للارتقاء بجودة الحياة فيها.

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