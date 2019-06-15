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غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة تابع للمليشيا الحوثية في حجة

غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة تابع للمليشيا الحوثية في حجة

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غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة تابع للمليشيا الحوثية في حجة

غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة تابع للمليشيا الحوثية في حجة
http://almnatiq.net/?p=740802
المناطق_وكالات

دكت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم عدة غارات جوية على مواقع تمركز فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

واستهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية مخزن أسلحة تابع للميليشيا في منطقة بني حسن بمديرية عبس، مما أدى الى تدميره بشكل كلي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لميليشيا الحوثي الإرهابية شرقي كبري “الحقوف”، بمديرية مستبأ بذات المديرية.

وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للميليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.

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