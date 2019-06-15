أتلانتا يسعى لخطف حمدالله من النصر

طوى النصراويون أهم صفحة في تاريخ ناديهم بعد استقالة الرئيس السابق سعود آل سويلم، والذي قدم الاعتذار لانصار ناديه عن الاستمرار في رئاسة النادي، ولم يكشف آل سويلم عن الاسباب التي دفعته لعدم الاستمرار في كرسي الرئاسة برغم تاكيده المسبق في الاستمرار وخوضه انتخابات الترشح لاربع سنوات.

وبحسب المصادر فان اصحاب القرار في البيت سيعقدون اجتماعا عاجلاً لاختيار الرئيس الجديد الذي لن يدخل الانتخابات التي تفتتح غدا في فترتها الثانية، حيث سيتم تكليفه لموسم واحد، على ان تعقد الانتخابات بعد نهاية التكليف خلال الفترة الصيفية المقبلة.

وبرز أسم عضو مجلس إدارة النادي الحالي تركي الشويعر كأبرز المرشحين لتولي مهام رئاسة النادي، حيث يرى اصحاب القرار إنه الافضل لتولي المنصب بعد اعتذار عامر السلهام المتواجد حاليا في أمريكا وعدم رد الشرفي السابق شرف الحريري على طلب شخصية نصراوية كبيرة بتولي المنصب.

على صعيد آخر، كشفت مصادر إعلامية إيطالية عن تقديم نادي أتلانتا عرضا لهداف الدوري السعود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وبينت الصحف الإيطالية بان أتلانتا والذي سينافس في بطولة أوروبا في نسخته المقبلة بعد ان احتل المرتبة الثالثة في الدوري الايطالي خلف يوفنتوس ونابولي يسعى لكسب المهاجم المغربي بعد ان اوصى مدرب الفريق الايطالي جيان بييرو جاسبريني بالتعاقد معه للمرحلة، ولم تعلق إدارة النصر على هذا الخبر الذي سيكون صادما لعشاق الفريق الذي ياملون باستمرار أفضل لاعب أجنبي في النسخة الماضية من الدوري.

وعلى الصعيد ذاته، رفض وكيل اللاعب أحمد موسى الدخول في المفاوضات مع إدارة نادي شنغهاي الصيني حتى أنتهاء اللاعب من المشاركة مع المنتخب في بطولة أمم افريقيا.

وتسعى إدارة شنغهاي كما تميزت “اليوم” في عددها في الرابع من مايو الماضي بخبر دخول نادي صيني بعرض جاد لإدارة النصر التي ابدت مرونة كبيرة في بيع عقد اللاعب الذي لم يقدم المستوى المأمول منه في الموسم الماضي، في ظل بحثها عن الاحتفاظ بلقب الدوري الصيني للمحترفين .