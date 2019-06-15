احدث الأخبار

فلسطين: الهجمة الاستيطانية تستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً
أبرز المواد
 الجيش اليمني يفشل هجمات للإرهابيين الحوثيين في البيضاء
أبرز المواد
 وزير العدل التونسي يدعم نادي الترجي في نزاعه مع الكاف
أبرز المواد
 الغذاء والدواء تخّفض مدة الموافقة على تقييم تغييرات المستحضرات بعد تسويقها
أبرز المواد
 “البيئة” تبدأ تطبيق برنامج “حصر” لتسجيل بيانات المزارع والأنشطة الزراعية
أبرز المواد
 غارات للتحالف العربي تدمر مخزن أسلحة تابع للمليشيا الحوثية في حجة
أبرز المواد
 أتلانتا يسعى لخطف حمدالله من النصر
أبرز المواد
 حميدتي: التغيير في السودان تم بسلاسة.. ولسنا طامعين في الحكم
أبرز المواد
 رفع 7،4 مليون متر2 من مخلفات الهدم والبناء الملقاة في 348 موقعا بالرياض
أبرز المواد
 الخطوط السعودية: نتابع نتائج التحقيقات في إصابة أحد الملاحين في تونس
أبرز المواد
 أمانة عسير تعيد تأهيل حديقة مربه بأكثر من 320 شجرة
منطقة عسير
 بلدية سلطان تغلق 5 منشآت صحية
منطقة عسير
فلسطين: الهجمة الاستيطانية تستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً

فلسطين: الهجمة الاستيطانية تستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً

أبرز المواد
الجيش اليمني يفشل هجمات للإرهابيين الحوثيين في البيضاء

الجيش اليمني يفشل هجمات للإرهابيين الحوثيين في البيضاء

أبرز المواد
وزير العدل التونسي يدعم نادي الترجي في نزاعه مع الكاف

وزير العدل التونسي يدعم نادي الترجي في نزاعه مع الكاف

أبرز المواد
الغذاء والدواء تخّفض مدة الموافقة على تقييم تغييرات المستحضرات بعد تسويقها

الغذاء والدواء تخّفض مدة الموافقة على تقييم تغييرات المستحضرات بعد تسويقها

أبرز المواد

فلسطين: الهجمة الاستيطانية تستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً

فلسطين: الهجمة الاستيطانية تستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً
http://almnatiq.net/?p=740814
المناطق_وكالات
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات عمليات التهويد المتواصلة للبلدة القديمة في الخليل وعدّتها إمعانا في التغول الإسرائيلي على البلدة القديمة وعلى الاتفاقيات الموقّعة والشرعية الدولية وقراراتها.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أن هذا التغول بدأ بالتصاعد منذ أن أقدمت قوات الاحتلال على طرد المراقبين الدوليين من المنطقة حتى يتسنى لها ولقطعان المستوطنين الاستفراد بالبلدة القديمة وتهويدها بالكامل.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن ما تتعرض له البلدة القديمة في الخليل من هجمة استيطانية تهويدية شرسة يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً لوقف عمليات التهويد والتطهير العرقي الحاصلة فيها، مطالبةً المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة سرعة توثيق اعتداءات المستوطنين بصفتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تمهيدًا لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة وفي مقدمتها الجنائية الدولية لتتحمّل مسؤولياتها لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى الاعتداءات الاستيطانية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين في البلدة القديمة من الخليل ومنازلها ومحلاتها التجارية وأسواقها وساحاتها ومقدساتها خاصة استيلاء المستوطنين على محل تجاري في قلب البلدة القديمة وسط مدينة الخليل بعد أن أقدموا قبل أيام على بناء بؤرة استيطانية جديدة فيها وسيطروا على محطة الوقود الخاصة بها.

ولفتت إلى أن المستوطنين ومنظماتهم يستغلون حماية جيش الاحتلال وأوامره العسكرية التي أصدرها قبل 17 عامًا التي أغلق بها سوق الخضار المركزي القديم تمهيدًا لتحويل قلب البلدة القديمة لصالح الاستيطان والمستوطنين متوهمين أن حقّ الفلسطينيين في تلك المنطقة ومحلاتها التجارية وعموم البلدة القديمة يمكن أن يسقط مع مرور الزمن.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يفشل هجمات للإرهابيين الحوثيين في البيضاء

الجيش اليمني يفشل هجمات للإرهابيين الحوثيين في البيضاء
وزير العدل التونسي يدعم نادي الترجي في نزاعه مع الكاف

وزير العدل التونسي يدعم نادي الترجي في نزاعه مع الكاف
الغذاء والدواء تخّفض مدة الموافقة على تقييم تغييرات المستحضرات بعد تسويقها

الغذاء والدواء تخّفض مدة الموافقة على تقييم تغييرات المستحضرات بعد تسويقها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*