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محمد بن سلمان: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية

محمد بن سلمان: لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية
http://almnatiq.net/?p=740821
المناطق_الرياض

قال ولي العهد  الأمير محمد بن سلمان في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن “المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا”. وأكد ولي العهد أن “المملكة لا تريد حربا في المنطقة، لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها”، مشددا على أن الرياض ستتعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية  بأن الأمير محمد بن سلمان سيتطرق في حواره إلى العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية ورؤيته لحل العديد من القضايا في المنطقة.

وأعلن رئيس تحرير “الشرق الأوسط” غسان شربل اليوم السبت، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع ولي العهد  نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قال فيها: “غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

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