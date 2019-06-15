سواريز : استعنت بأطباء نفسيين بعد حادثة «عض كيليني»

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استرجع النجم الأوروغواياني ​لويس سواريز،​ الحادثة الشهيرة التي قام بها في بطولة ​كأس العالم 2014​، عندما قام بـ”عض” كتف مدافع منتخب إيطاليا، ​جورجيو كيليني​ خلال مواجهة المنتخبين في دور المجموعات، ما تسبب بإيقافه أربعة أشهر.

وقال كيليني في تصريحات لصحيفة توتو سبورت، بحسب النشرة الرياضية، اليوم السبت: “كان خطأ كبيرًا، زوجتي سألتني لماذا قمت بهذا التصرف، قلت لها أننا فقط تشابكنا، لم أكن راضياً عما حصل على الإطلاق”.

وأضاف كيليني: “استعنت بأطباء نفسيين وساعدوني على تقبل هذا الخطأ بعدما عانيت كثيراً، كنت سيئاً للغاية بحقي وحق عائلتي”.