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“تحالف دعم الشرعية في اليمن”: قوات الدفاع الجوي الملكي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة”

“تحالف دعم الشرعية في اليمن”: قوات الدفاع الجوي الملكي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة”

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“تحالف دعم الشرعية في اليمن”: قوات الدفاع الجوي الملكي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة”

“تحالف دعم الشرعية في اليمن”: قوات الدفاع الجوي الملكي تعترض وتسقط طائرة بدون طيار “مسيّرة”
http://almnatiq.net/?p=740855
المناطق_واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات – ولله الحمد -، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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