خسر المنتخب السعودي من المنتخب العُماني بنتيجة 2-0 في مستهل مشواره بمنافسات البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت اليوم في مدينة ويهاي بالصين والمؤهلة لكأس العالم .
وجاءت نتائج الأشواط لمصلحة عمان 12 / 16 في الشوط الأول، و 22/10 في الشوط الثاني .
ويلعب المنتخب السعودي غداً ثاني لقاءاته في البطولة مع المنتخب الباكستاني عند الساعة 12:15 ظهراً بتوقيت الممملكة .
أخضر كرة اليد الشاطئية يخسر من عمان في الآسيوية
خسر المنتخب السعودي من المنتخب العُماني بنتيجة 2-0 في مستهل مشواره بمنافسات البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت اليوم في مدينة ويهاي بالصين والمؤهلة لكأس العالم .
التعليقات (٠) اضف تعليق