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أخضر كرة اليد الشاطئية يخسر من عمان في الآسيوية

أخضر كرة اليد الشاطئية يخسر من عمان في الآسيوية
http://almnatiq.net/?p=740863
المناطق_الرياض

خسر المنتخب السعودي من المنتخب العُماني بنتيجة 2-0 في مستهل مشواره بمنافسات البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت اليوم في مدينة ويهاي بالصين والمؤهلة لكأس العالم .
وجاءت نتائج الأشواط لمصلحة عمان 12 / 16 في الشوط الأول، و 22/10 في الشوط الثاني .
ويلعب المنتخب السعودي غداً ثاني لقاءاته في البطولة مع المنتخب الباكستاني عند الساعة 12:15 ظهراً بتوقيت الممملكة .

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