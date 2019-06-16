أخضر كرة اليد الشاطئية يخسر من عمان في الآسيوية

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خسر المنتخب السعودي من المنتخب العُماني بنتيجة 2-0 في مستهل مشواره بمنافسات البطولة الآسيوية السابعة لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت اليوم في مدينة ويهاي بالصين والمؤهلة لكأس العالم .

وجاءت نتائج الأشواط لمصلحة عمان 12 / 16 في الشوط الأول، و 22/10 في الشوط الثاني .

ويلعب المنتخب السعودي غداً ثاني لقاءاته في البطولة مع المنتخب الباكستاني عند الساعة 12:15 ظهراً بتوقيت الممملكة .