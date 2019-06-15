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تنمية المزاحمية تنشئ ديوانية لكبار السن

تنمية المزاحمية تنشئ ديوانية لكبار السن

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تنمية المزاحمية تنشئ ديوانية لكبار السن

تنمية المزاحمية تنشئ ديوانية لكبار السن
http://almnatiq.net/?p=740885
المناطق - المزاحمية
اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية بالمزاحمية إنشاء ديوانية لكبار السن في حي الأندلس بمساحة تقدر 400  متر مربع،
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر اللجنة برئاسة مطلق الحثلان وبحضور أعضاء اللجنة.
وقد تم مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمشاركات التي نفذتها لجنة التنمية لهذا العام ودعمها لاحتفال الأهالي بالعيد وحوامة العيد والبطولة الرياضية الرمضانية و برنامج لنمشي في رمضان وملتقى الطفولة وغيرها من الفعاليات المجتمعية . كما تم مناقشة البرامج التي ستنفذ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية، أن الهدف من إنشاء الديوانية هو تعزيز الروابط الاجتماعية والتواصل بين أفراد المجتمع .
وبين أن المكان سيكون مهيأ ومُعَدّ بكل الخدمات تكريماً وتقديراً لهم، وهو واجب يُحَتّم علينا أن نكون أول مَن يساهم في تكريم الأجداد و الآباء وأفراد المجتمع وتوفير أجواء مناسبة لهم للالتقاء بأقرانهم واسترجاع ذكرياتهم.

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