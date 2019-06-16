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“المناطق” ترصد “تطور اداء العمل والخدمات” في بلدية محافظة حوطة بني تميم

“المناطق” ترصد “تطور اداء العمل والخدمات” في بلدية محافظة حوطة بني تميم
http://almnatiq.net/?p=740903
الرياض - أشرف العصيمي

شهدت بلدية محافظة حوطة بني تميم تطورا ملحوظا بالخدمات خلال العام المنصرم والعام الحالي .
تمثلت أبرز التطورات والانجازات التي كان لها بالغ الأثر في النهوض بالمحافظة والارتقاء بها، الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى البلدية الجديد ، بعد ان كان متوقفاً لمدة تزيد عن عشرة أعوام حيث وصف وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب حين افتتاح المبنى : أن هذا العمل يعد إنجازا يحسب لرئيس بلدية حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني ولزملائه الذين عالجوا العقبات التي كانت مدتها طويلة وتجاوزوا العقبات التي لم تكن من السهل تجاوزها .

ولم تقف عجلة التطور والإنجاز عند هذا الحد بل تواصلت النجاحات والتطور بالخدمات البلدية والتي كان ابرزها :

– افتتاح مركز خدمة العملاء والذي يعمل في الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساءً إلى الحادية عشر ويقدم جميع الخدمات ويهدف إلى خدمة المواطن والمقيم بشكل مستديم.

– انشاء قاعة تدريب تقوم من خلالها البلدية بتنفيذ العديد من الدورات التدريبة لرفع وتطوير اداء منسوبي البلدية.

– إنشاء وحدة التطوير الإداري والإدارة القانونية ، وتفعيل وحدة المتابعة مما ساهم في انضباطية الموظفين بالاضافة إلى إنشاء مركز اعلامي متكامل.

– تدشين برنامج راقب الصحي وهو نظام إلكتروني متكامل لأتمتة جميع عمليات الرقابة الصحية اليدوية وتحويلها إلى رقابة صحية إلكترونية باستخدام أحدث الوسائل التقنية والأجهزة الذكية لضبط إجراءات الرقابة البلدية لجميع أعمال المراقبين الصحيين ميدانياً وتوثيقها إلكترونياً ويهدف من تفعيل برنامج ” راقب ” إلى تسهيل مهمة عمل المراقبين الصحيين لتأدية أعمالهم على اكمل وجه وبكل يسر وسهولة لزيادة نسبة الإنجاز.

– تدشين خدمة إصدار الرخص الإنشائية الكترونياً والمتاحة حالياً عبر البوابة الوطنية للمجتمع البلدي ” بلدي ” وتأتي هذه الخطوة لتمكن المستفيدين من تقديم رخصة إنشائية دون الحاجة للذهاب الى البلدية , كما تمكن البلدية من سرعة إصدار الرخصة للمستفيدين بعد أن يستوفي المتقدم جميع الإشتراطات المتعلقة بإصدار الرخصة.

– تطوير وتحسين مداخل محافظة حوطة بني تميم.

– مشروع تطوير كبري (الحوطة-الحائر).

– مشروع انشاء حدائق داخل احياء حوطة بني تميم وانشاء ممرات للمشاة.

– مشروع وتأهيل طريق الملك فهد وطريق النهضة.

– انشاء مشروع (ساحة المزارع ) بالمدخل الشمالي يخدم المزارعين في عرض منتجاتهم بالاضافة إلى إقامة المهرجانات الموسمية مثل التمور والعسل والحمضيات.

– تدشين هوية جديدة لشعار البلدية وتطوير لحساب البلدية بموقع التواصل “تويتر” واستحداث حساب بموقع سناب شات وانشاء قناة باليوتيوب بهدف ان يكون للبلدية تواجد بمنصات مواقع التواصل الإجتماعي.

– تهيئة مخطاطات استثمارية بهدف تنمية استثمارات البلدية.

– اقامة فعاليات للعيد خاصة لأهالي المحافظة لمدة ثلاثة ايام عام ١٤٣٩ ولمدة اربعة ايام في عامنا الحالي ١٤٤٠

التطور الملحوظ الذي تم رصده في الخدمات البلدية بحوطة بني تميم كان حاصل على أرض الواقع يلمسه ويشعر به أهالي المحافظة الذين وجهوا الشكر للمهندس فارس بن محمد القحطاني ولمنسوبي البلدية على مابذل من جهد في العام الماضي والحالي .

الجدير بالذكر ان هناك لازالت مشاريع تنموية مسبقلية تقوم بها بلدية حوطة بني تميم بما يتماشى مع برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

 

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