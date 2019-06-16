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ترمب ينفي تقرير “نيويورك تايمز” أن أميركا تشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات روسية حيوية

ترمب ينفي تقرير “نيويورك تايمز” أن أميركا تشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات روسية حيوية
http://almnatiq.net/?p=740909
المناطق - وكالات

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، صحة تقارير نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” ادعت فيها أن واشنطن تشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات حكومية روسية حيوية.

وغرد ترمب على حسابه في “تويتر” قائلاً: “هل تصدقون أن صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة أعدت قصة تفيد أن الولايات المتحدة تصعد بكثافة الهجمات السيبرانية ضد روسيا. هذا يعتبر فعلياً خيانة للدولة عندما تقوم صحيفة كانت عظيمة، في محاولة يائسة لكتابة قصة، أي قصة، حتى لو كانت تسيء لبلدنا”.

وأضاف ترمب في تغريدة أخرى: “…وأيضاً، غير صحيح! أي شيء يسري اليوم من صحافة الأخبار الفاسدة. سيفعلون ويقولون أي شيء يتطلبه الأمر، بدون حتى التفكير البسيط في العواقب! لا شك هم حقاً جبناء، أعداء الشعب!”

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت، الأحد، تقارير استناداً إلى مصادر مطلعة ومسؤولين سابقين من الاستخبارات الأميركية تفيد أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “CIA” تنشط في عمليات قرصنة إلكترونية ضد مؤسسات حكومية روسية حيوية.

ونقلت الصحيفة عن المصادر والمسؤولين قولهم إنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات استخباراتية ضد منظومة إدارة شبكات الطاقة الروسية.

وكان الرئيس ترمب نفى عدة تقارير لصحيفة “نيويورك تايمز”، آخرها الشهر الماضي حين نفى تقريراً نشرته الصحيفة يفيد أن المسؤولين الأميركيين بحثوا خطة لإرسال نحو 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران القوات الأميركية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” ذكرت أن البنتاغون أعد خطة عسكرية مطورة، لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أميركية أو استأنفت إنتاج أسلحة نووية.

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