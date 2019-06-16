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“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان

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الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يدشن فعاليات الاستراتيجية الثقافية لنادي حائل الأدبي والثقافي ويشهد أمسية الدكتور فواز بن لعبون

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يدشن فعاليات الاستراتيجية الثقافية لنادي حائل الأدبي والثقافي ويشهد أمسية الدكتور فواز بن لعبون

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كشافة المملكة تٌشارك في مبادرة ” الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة “

كشافة المملكة تٌشارك في مبادرة ” الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة “

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الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

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http://almnatiq.net/?p=740912
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران ،الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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