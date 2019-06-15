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الفرق التطوعية بهيئة الهلال الاحمر في الباحة تشارك في احتفالات ومهرجانات المنطقة

الفرق التطوعية بهيئة الهلال الاحمر في الباحة تشارك في احتفالات ومهرجانات المنطقة

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الفرق التطوعية بهيئة الهلال الاحمر في الباحة تشارك في احتفالات ومهرجانات المنطقة

الفرق التطوعية بهيئة الهلال الاحمر في الباحة تشارك في احتفالات ومهرجانات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=740915
المناطق - الباحة
كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر عماد منسي الزهراني بأن أدارة التطوع بالهلال الاحمر بالمنطقة وبتوجيه مباشر من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي شاركت بعدد من المتطوعين والمتطوعات في احتفالات ومهرجانات المنطقة مشيرا بان الفرق التطوعيه شاركت منذ اول ايام عيد الفطر المبارك وحتى اليوم العاشر
في :
افتتاح منتزه الحسام واقامة حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر وفعاليات العيد بمهرجان ديار العز بمحافظة بلجرشي طوال فترة المهرجان ومهرجان الورود والعطور الاول بمحافظة القرى لمدة ثلاث ايام وفعاليات العيد وصيف مهرجان منتزه الفراشة بمحافظة المندق والتمركز الإسعاف التطوعي بمنتزه الحسام بالمنطقة
مبينا بانه تم تسجيل عدد ١٩٨ حالة تم مباشرتها والتعامل معها جنبا الى جنب مع الفرق الاسعافية ونقل عدد منها ،وبلغ مجموع عدد الساعات التطوعية ١٠٥٠ ساعة
مشيرا بان ادارة التطوع تواصل عملها ضمن الخطة الصيفية للفرع بالتوعية والتثقيف الإسعافي وإيصال رسالة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمتابعة مدير عام الإدارة العامة للتطوع والتواجد بالمهرجانات والمناسبات الرسمية والفعاليات بالتنسيق مع ادارة الشؤون الاسعافية بالمنطقة والدعم الاسعافي التطوعي

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