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كشافة المملكة تٌشارك في مبادرة ” الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة “

كشافة المملكة تٌشارك في مبادرة ” الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة “

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كشافة المملكة تٌشارك في مبادرة ” الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة “

كشافة المملكة تٌشارك في مبادرة ” الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة “
http://almnatiq.net/?p=740918
الرياض - مبارك الدوسري

تُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في مبادرة ” الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة ” التي أطلقتها المنظمة الكشفية العالمية منذ الثالث من يونيه الحالي ، وتستمر حتى الثالث والعشرون من شهر يوليو القادم، موعد افتتاح الجامبوري الكشفي العالمي الذي سيقام في والذي سيقام في محمية سشوف بكتل، في ويست فرجينيا في الفترة من 23 يوليو 2019 وحتى 2 أغسطس 2019 .

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، إلى ان المبادرة عبارة عن حملة رقمية عالمية تهدف إلى حشد أكثر من 50 مليون كشاف خلال 50 يوماً للخدمة المجتمعية للكشافة في العالم ، بهدف التعرف على أهداف التنمية المستدامة وإتباع ممارسات مختلفة لتحقيقها ، وتنفيذ سلسلة من الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم تحديات ملهمة للشباب للقيام بأنشطة مؤثرة في الفترة التي تسبق الجامبوري استمرارا لمبادرة تقديم أربعة مليار ساعة عمل من الخدمة كجزء من تعهد الكشافة العالمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الفهد الى ان القطاعات الكشفية المختلفة تعمل بهذه المناسبة على تشجيع الكشافين على اتخاذ بعض الاجراءات ومن اهمها تقديم مشروع خدمة مجتمعية يتعلق بواحد أو أكثر من الأهداف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة ، والمشاركة في معالجة القضايا العالمية ، مبيناً انه يمكن التعرف على المزيد من المعلومات والتوجيهات من خلال زيارة sdgs.scout.orq  .

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