“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان

المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، وذلك على محافظات الطائف، وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.