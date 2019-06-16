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الجمعية الخيرية بحائل تصرف 1.739.871 ريال اعانات للأسر المحتاجة

الجمعية الخيرية بحائل تصرف 1.739.871 ريال اعانات للأسر المحتاجة
http://almnatiq.net/?p=740932
المناطق - حائل

نفذت الجمعية الخيرية بحائل خلال شهر رمضان الماضي العديد من البرامج، والتي استهدفت بها المستفيدين من الأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود وذويهم على شكل هبات مالية وعينية وفقاً لظروفها المعيشية، ومتطلبات الحياة اليومية،
سعياً منها في تحقيق أهدافها وتلبية احتياجات المستفيدين من خدماتها من خلال تقديم برامج اجتماعية متنوعة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الاستاذ عبد الرزاق بن سالم العميم أن من هذه البرامج تقديم الدعم المالي المباشر والسلال الرمضانية وكسوة العيد وزكاة الفطر، بمبلغ اجمالي قدر ( 1.739.871  ريال ).
وأكد بان الجمعية تقوم بدورها الريادي والاجتماعي دائما بمساعدة المحتاجين من ذوي الدخل المحدود منطلقة في ذلك من أهدافها الاستراتيجية بتلبية احتياجات المستفيدين وتمكينهم من خلال برامج اجتماعية وتنموية مستدامة، مؤكدا أن رسالة الجمعية واضحة بتقديم برامج اجتماعية وتنموية في بيئة مؤسسية وشراكات مجتمعية للمساهمة في تخفيض الفقر وتمكين المستفيد، مما عزز من دور الجمعية الملموس في مسيرة العمل الخيري بالمنطقة، وأصبحت نموذجا فريدا من نوعه في العمل والرعاية الخيرية والاجتماعية على مستوى الوطن بفضل من الله ثم بجهود القائمين على مجالاتها الخيرية والاجتماعية بدعم واهتمام من مجلس الادارة ومبادرات  الجهات المانحة وفاعلي الخير والداعمين طيلة مسيرتها المباركة.

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