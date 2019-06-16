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مصر تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت المدنية بطائرات مسيرة

مصر تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت المدنية بطائرات مسيرة

أبرز المواد

مصر تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت المدنية بطائرات مسيرة

مصر تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمنشآت المدنية بطائرات مسيرة
http://almnatiq.net/?p=740935
المناطق - واس

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للمنشآت المدنية والأعيان المدنية بطائرات مسيرة، في المملكة.
وجددت – في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية -، التأكيد على دعمها الكامل لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة والمحاولات البائسة للنيل من أمنها واستقرارها.
وشددت مصر على أن تلك الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية تستوجب التصدي لها بكل الوسائل واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزائها، مؤكدة وقوفها مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لردع تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية المدنيين.

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