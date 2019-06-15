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أمير المدينة يرعى المعرض العالمي للامتياز التجاري

أمير المدينة يرعى المعرض العالمي للامتياز التجاري
http://almnatiq.net/?p=740938
المناطق - المدينة المنورة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان امير منطقة المدينة المنورة تقيم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المعرض العالمي للامتياز التجاري 2019 في الفترة من 27- 29/6/ 2019 بمركز المعارض التابع لغرفة المدينة المنورة، يستضيف المعرض الذي تشارك فيه الهيئة العامة للمنشآت كشريك استراتيجي والعديد من العلامة التجارية المحلية والعالمية باعتبارها منصة شاملة توفر فرص العمل والخدمات الرئيسية في الاستثمار التجاري.

أوضح ذلك نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الأستاذ منير محمد ناصر بن سعد مثمنا الرعاية  الكريمة لصاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان امير منطقة المدينة المنورة للمعرض لما تمثله من دعم لقطاع الاعمال في منطقة المدينة المنورة مشيرا الى ان معرض ومنتدى الامتياز التجاري يعتبر الأول من نوعه من حيث العلامات التجارية وشركات الامتياز التجاري والفعاليات وورش العمل المتخصصة تفتح المجال امام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الاعمال للدخول في الامتياز التجاري الذي يلاقي اهتماما كبيراً من الدولة من خلال اصدار التشريعات والقوانين الجديدة وتضمينه للرؤية المستقبلية 2030 مشيرا الى الميزات النسبية والتنافسية تؤهل منطقة المدينة المنورة لاستيعاب اعداد كبيرة من العلامات التجارية . منوها الى ان الامتياز التجاري يساهم بمعدل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول وان 2 مليون من الامتيازات التجارية توليد 19 مليون وظيفة حول العالم.

فيما استعرض امين عام غرفة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن احمد أبو النصر برنامج المعرض المتمثل في عدة محاور تتناول (مستقبل الامتياز التجاري في سوق منطقة المدينة المنورة الواعد،الاستثمارات الأجنبية تحت مظلة الامتياز، الفرص الوظيفية التي يوفرها، اكتشاف أنشطة تجارية وفق الرؤية 2030 ،فرص تصدير العلامات المتميزة في قطاع التجزئة للأسواق الخارجية ، توسيع سوق الامتياز في منطقة المدينة المنورة ) منوها الى منتدى الامتياز التجاري الذي يجمع نخبة من المستشارين والمتخصصين في العديد من المجالات المرتبطة بالامتياز التجاري القانونية والخاصة بالتمويل(البنوك وشركات التمويل  )كما يحتوي المعرض على منصة للاستشارات والعرض المباشر للامتياز والفرص وعرض المشاريع المقترحة بالمدينة المنورة ومنصة خاصة بقصص النجاح الاستثمارات ومعرض الامتياز العالمي والدليل المرجعي للامتياز التجاري ووسيط الامتياز فرنشايز ماركت ) الذي يقدم خدمة تسويق العلامات المحلية والعالمية  . الى ذلك اشارت المدير التنفيذي للمعرض عبير جليح الى ان النسخة الثالثة للمعرض العالمي للامتياز التجاري ولأول مرة في منطقة المدينة المنورة والتي تحظى بمشاركة عالمية ومحلية كبيرة وفعاليات مصاحبة تتناول التطورات والتجارب العالمية لنظام الفرنشايز منوها الى ان برنامج واجندة عمل المعرض حافلة بالنماذج النوعية التثقيفية والتخصصية والمشاركات العلمية وورش العمل بالإضافة الى منصة (فرنشايز شو) ومواقع مباشرة لأصحاب العلامات التجارية لعرض منتجاتهم للعملاء وعقد الصفقات.

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