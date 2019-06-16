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تدخل طبي سريع لإنقاذ حياة طفلة في مستشفى المخواة

تدخل طبي سريع لإنقاذ حياة طفلة في مستشفى المخواة

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تدخل طبي سريع لإنقاذ حياة طفلة في مستشفى المخواة

تدخل طبي سريع لإنقاذ حياة طفلة في مستشفى المخواة
http://almnatiq.net/?p=740941
المناطق - الباحة
أسهمت بفضل الله الكوادر الطبية المناوبة بقسم طوارئ مستشفى المخواة العام في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف وكانت حالتها الصحية حرجة جداً وتعاني من إضطراب في الوعي و تخليط ذهني مع إرتفاع درجة الحرارة و تسارع في نبضات القلب والتنفس بالإضافة إلى صدمة جفاف ناجمة عن حالة شبيهة بضربة الشمس جراء نسيانها من قبل أسرتها داخل السيارة المطفأة محكمة النوافذ والأبواب لمدة ثلاث ساعات .
وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل طبيب الطوارئ وأخصائية الأطفال المناوبة و تم إستدعاء إستشاري الأطفال المناوب وتم إعطاء الطفلة المحاليل الوريدية المغذية وتزويدها بالأوكسجين وتخفيض الحرارة وتم إجراء فحوصات شاملة أظهرت تجفاف زائد الصوديوم وبعد مرور ساعة من العناية الطبية المكثفة إستعادت الطفلة وعيها و تخلصت من حالة ضربة الشمس التي أصيبت بها وتم نقلها إلى قسم تنويم الأطفال برفقة والدتها وحالتها الصحية مستقرة ولله الحمد ولاتزال الطفلة تخضع للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفى

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