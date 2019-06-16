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الكويت تجدد إدانة الأعمال الإجرامية بالخليج العربي وتطالب بالتحقيق

الكويت تجدد إدانة الأعمال الإجرامية بالخليج العربي وتطالب بالتحقيق

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الكويت تجدد إدانة الأعمال الإجرامية بالخليج العربي وتطالب بالتحقيق

الكويت تجدد إدانة الأعمال الإجرامية بالخليج العربي وتطالب بالتحقيق
http://almnatiq.net/?p=740944
المناطق - واس

جدد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، إدانة دولة الكويت الأعمال الإجرامية في الخليج العربي المتمثلة في مهاجمة السفن وناقلات النفط ومطالبتها بالتحقيق فيها.
وقال السفير العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” : إن “الكويت دانت وبشدة وفى أكثر من مناسبة وعلى عدة مستويات الاعمال الإجرامية في الخليج العربي”، مؤكدًا مطالبة بلاده بالعمل على وقفها والتحقيق في الحادثتين اللتين وقعتا مؤخرًا واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الممرات المائية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية، كما جدد اعتبار الكويت تلك الهجمات انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، مشددًا على دعم بلاده ومساندتها لمناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن وإبقائها قيد النظر.
وفي ضوء تولي دولة الكويت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن حاليًا، دان أعضاء الهيئة الأممية بالإجماع الهجوم الذي وقع على ناقلتي النفط في خليج عمان الخميس الماضي واصفين الحدث بأنه انتهاك للقانون الدولي وعمل اجرامي.

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