التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة بحجة

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية، صباح الأحد، سلسلة غارات على مواقع وآليات عسكرية ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي لمحافظة حجة.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن الغارات دمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للميليشيات في مزارع الجر بمديرية عبس.

كما دمرت عربة محملة بعناصر من الميليشيات، ما أدى إلى مقتلهم وتدمير مخزن للألغام والعبوات الناسفة في منطقة بني حسن شمال مديرية عبس، وتدمير عربتين عسكريتين في مديرية مستبأ.

وفي محافظة الضالع، أفادت مصادر محلية بأن القوات المشتركة تمكنت من كسر هجوم للميليشيات، فجر الأحد، في منطقة مريس شمال المحافظة.

في حين سيطرت قوات من اللواء الخامس صاعقة على التباب السود ومنطقة القفلة غرب مديرية قعطبة، وأسرت عددا من عناصر الميليشيات.