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الأمير فيصل بن نواف يفتتح مشروع إعداد إستراتيجية تطوير منطقة الجوف

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الأمير فيصل بن نواف يفتتح مشروع إعداد إستراتيجية تطوير منطقة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يفتتح مشروع إعداد إستراتيجية تطوير منطقة الجوف
http://almnatiq.net/?p=740970
الجوف - محمد الحسن

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بعد غدٍ بقاعة المؤتمرات في جامعة الجوف، مشروع إستراتيجية تطوير منطقة الجوف الذي يشرف على إعداده مكتب دعم هيئات التطوير, بمشاركة من تحالف للشركات الدولية تحت مظلة
شركة Strategy& المتخصصة في بناء الإستراتيجيات وبناء التحالفات من الخبرات العالمية.
ويضم التحالف الذي تم بناءه من قبل مكتب دعم هيئات التطوير لإعداد إستراتيجية تطوير منطقة الجوف كل من شركة AELLEN & OVERY المتخصصة في الاستشارات القانونية وبناء الشركات التجارية والمشاريع والتمويل، وشركة ATKINS المتخصصة في التصميم
والهندسة وإدارة المشاريع، وشركة JLL المتخصصة في إدارة الأصول والعقارات وشركات التجزئة والخدمات السكنية والفندقية والتصنيع
والطاقة والرعاية الصحية.
كما يضم أيضًا شركة CORN FERRY المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية العالمية ومزامنة الإستراتيجيات لتحقيق الأداء المتفوق في مجالات الرعاية الصحية والصناعية وعلوم الحياة وتجارة التجزئة والتحول الرقمي، وشركة CENTRE FOR MIDDLE EASTERN PLANTS المتخصصة في التخطيط الحضري والتنموية والصيانة والأنظمة البيئية وكفاءة استخدام الموارد وخدمات المسوحات المعلوماتية، وشركة J. Walter Thompson المتخصصة
تنمية الابتكار والاتجاهات الإبداعية ودعم الأداء الحكومي والرياضي وقطاع التجزئة والإعلام وصناعة العلامات التجارية والاتصالات والتحول الرقمي، وشركة Market Insight International المتخصصة في الدراسات والأبحاث وتقييم الذكاء التنافسي والخدمات البديلة والتحليل الصناعي وأنماط النمو والطلب على المنتجات والخدمات وتقدير حجم السوق وتحليل اتجاه المستهلك نحو الأسواق وتقييم الرضا عن الأداء والاتصال والإعلان، وشركة Attias Associates Richard المتخصصة في العلاقات العامة وتعزيز الاتجاهات الاقتصادية وبيوت الخبرة.
ومن المتوقع أن يبدأ عمل التحالف اعتبارًا من يوم الافتتاح, وسيستمر لمدة أربعة أشهر, كما سيتخذ التحالف مكتبًا في مدينة سكاكا لإدارة المشروع.

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