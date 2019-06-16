البدء بالمرحلة الثانية لاستبدال الإنارة التقليدية بدومة الجندل

الجوف - محمد الحسن

في إطار جهود أمانة منطقة الجوف قامت إدارة التشغيل والصيانة بالأمانة بتنفيذ المرحلة الثانية لاستبدال الإنارة التقليدية الحالية بإنارة “LED” الموفرة للطاقة بمحافظة دومة الجندل حرصا على ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق معايير التنمية المستدامة والحفاظ على الطاقة.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس/ درويش الغامدي أن المرحلة الأولى كانت بشوارع مدينة سكاكا كأول أمانة تطلق مشروع الإنارة الحديثة ” LED”” وأن المشروع يهدف الى تغطية أكثر من60 ألف وحدة إنارة لجميع محافظات ومراكز المنطقة لتقليل وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية إضافة إلى تقليل مصاريف الصيانة والتشغيل وتحقيق وفورات إضافية في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض شدة الإضاءة التصميمية.

وأشار الغامدي إلى أنه تم تطوير نظام شهادات المنتج لمصابيح “LED” الخارجية بهدف ضمان سلامة وجودة وكفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة الإنارة لإعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة الجوف كاملة .