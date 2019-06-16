أمين عسير يرأس الاجتماع الدوري برؤساء البلديات

رأس أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات بالمنطقة و ذلك بقاعة الاجتماعات بالأمانة و بحضور وكلاء ومساعدي الأمين ورؤساء بلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة ، حيث تم مناقشة الموضوعات المدرجة واستعراض التجارب والمبادرات الناجحة.
و في بداية الاجتماع قدم الحميدي التهنئة لجميع رؤساء البلديات بمناسبة عيد الفطر المبارك .
كما قدم الحميدي شكره لجميع العاملين بالبلديات على ما قدموه من جهود ساهمت مساهمة كبيرة في نجاح الأعمال الميدانية والإدارية والفنية والرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك .
وأثنى الحميدي خلال الحفل على الجهود الجماعية من قبل البلديات و دورها في نجاح الخطط العملية التي أعدت للاستقبال عيد الفطر المبارك .
داعيا الجميع إلى الاستمرار بالعمل بنفس النهج الذي تميزوا به خلال أدائهم لواجباتهم.
ونوه الدكتور الحميدي خلال اللقاء بضرورة استكمال الاستعدادات و التجهيزات وتكثيف الخدمات البلدية المقدمة في موسم الصيف, و الذي يشهد قدوم أعداد كبيرة من الزوار للمنطقة .
وخرج اللقاء بعدة توصيات من ابرزها مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى العمل البلدي ورفع مستوى رضا المستفيدين من جميع المشاريع والخدمات البلدية المقدمة.
التعليقات (٠) اضف تعليق