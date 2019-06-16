محافظ ينبع يرأس أجتماع لجنة التنمية البيئية

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رأس اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة الاجتماع الأول للجنة التنمية البيئية وذلك بحضور الجهات ذات العلاقة وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحضور وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز الدور البيئي في المحافظة حيث وضع المجتمعون أهداف اللجنة لتطوير البيئة البرية والبحرية والاهتمام بها وأعداد برنامج عمل لهذا العام واستقطاب المهتمين في المجال البيئي بينبع من فرق تطوعية وخلافه ومناقشة أعمال التشجير وما يتعلق بحماية البيئة البحرية