غدًا.. جامعة القصيم تفتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوي.. والأمن السيبراني أحدث التخصصات

المناطق - بريدة

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بإحدى كلياتها لمرحلة البكالوريوس من السعوديين وغير السعوديين (طلاب المنح الداخلية) للعام الجامعي الجديد 1441هـ، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 14/10 /1440هـ، وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 20/10/1440هـ لجميع الكليات والتخصصات في الجامعة، حيث سيكون متاحاً عبر البوابة الإلكترونية للجامعة خلال هذه الفترة.

وأوضح الدكتور فهد بن سليمان الأحمد عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن التقديم سيتم بشكل تقني كامل، وذلك من خلال رابط عمادة القبول والتسجيل، حيث يقوم المتقدم أو المتقدمة بالدخول إلى طلب القبول وإدخال رقم السجل المدني “السعوديون فقط”، ومن ثم يقوم بالضغط على زر التأكيد الذي ينقله إلى صفحة الشروط والأحكام والتي من خلالها يتم إرسال الكود إلى جوال المتقدم، ليستكمل بعدها ملء بيانات طلب القبول، والتي من أهمها إدخال الرغبات، أما بقية البيانات فيتم جلبها من الجهات ذات العلاقة.

وأشار “الأحمد” إلى أن المتقدم أو المتقدمة يستطيع بعد ذلك متابعة الطلب من خلال الموقع عن طريق إدخال رقم السجل المدني والرقم السري الذي وضعه حين تعبئة الطلب، كما يستطيع المتقدم أثناء فترة القبول الدخول على الطلب والتعديل على الرغبات، موضحا أنه تم إرشاد المتقدمين والمتقدمات إلى روابط مهمة تتضمن نشرة عن آلية القبول في الجامعة، وأهم الشروط والتخصصات المتاحة فيها، وآلية الفرز، وآلية تحديد المسار والتخصيص بعد السنة التحضيرية، بالإضافة إلى رابط آخر يتضمن تحديد المكان الفعلي للدراسة عبر استخدام نظام تحديد المواقع الإلكتروني (GBS).

مؤكداً أن المتقدم أو المتقدمة يستطيع – عند الحاجة – التواصل مع عمادة القبول والتسجيل عبر الأرقام المعلنة، وكذلك عبر خدمة الواتساب على الأرقام: (0163012818/0163012803/ 0163012823)،أو من خلال حساب عمادة القبول والتسجيل الرسمية في تويتر، أو من خلال خدمة (تواصل) من خلال صفحته الإلكترونية .

وأكد عميد القبول والتسجيل على أن المتقدم أو المتقدمة يتحمل كافة التبعات النظامية في حال عدم مراجعته للموقع باستمرار لأجل التعرف على حالة الطلب، ومن ثم اعتماد الترشيح للتخصص الذي تم ترشيحه عليه خلال 48 ساعة من ترشيحه وإلا يعتبر طلبه لاغيا، وإذا توفر عدد من المقاعد فيمكن الترقية ويتوقع أن تكون الترقية على نطاق ضيق نظرا لقلة عدد المقاعد الشاغرة، أما بالنسبة للطالبات فسيتم قبولهن مباشرة دفعة واحدة تسهيلا لإجراءات القبول ومراعاة لخصوصية الطالبة في ضمان الحصول على مقعد وقبولها في المقر القريب منها.

وبيّن “الأحمد” أن عمليات الفرز لجميع المتقدمين والمتقدمات للقبول في الجامعة تتم آليا وفق معيارين اثنين، المعيار الأول هو النسبة الموزونة التي يتم احتسابها كالتالي:

(المعدل في الشهادة الثانوية × 0,30) + (درجة اختبار القدرات العامة × 0,30) + (درجة الاختبار التحصيلي × 0,40)، وهي شرط لقبول جميع الطالبات الراغبات الالتحاق بالجامعة وكذلك الطلاب الراغبين الالتحاق بالسنة التحضيرية وكلية الزراعة والأقسام العلمية في كليات العلوم والآداب.

أما المعيار الثاني فهو النسبة المكافئة والتي يتم احتسابها كالتالي:

(المعدل في الشهادة الثانوية × 0,50) + (درجة اختبار القدرات العامة × 0,50) وهي شرط لقبول بقية الطلاب.

وأضاف “الأحمد” أن عملية الفرز ستتم بشكل آلي بالكامل وذلك لتحقيق المساواة في عملية القبول وضمانا لتحقيق مبدأ العدل الذي أخذته العمادة على عاتقها، منوها إلى أن الجامعة سوف تفتح عددا من التخصصات الجديدة التي تم استحداثها لهذا العام ومنها دبلوم الأمن السيبراني في كليتي المجتمع ببريدة وعنيزة للطلاب والطالبات، وكذلك إتاحة القبول على تخصصي التاريخ والجغرافيا في كلية العلوم والآداب ببريدة، مضيفاً أنه تماشيا مع سياسة وزارة التعليم فقد تم في هذا العام إيقاف القبول في تخصص رياض الأطفال في جميع مقرات الجامعة، وكذلك الاستمرار على إيقاف القبول على نظام الانتساب، وتخصصات التعليم الأساسي.