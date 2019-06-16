بالفيديو أنور مالك: إيران استخدمت نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون

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قدم الإعلامي الجزائري المعروف الدكتور أنور مالك في برنامج المراقب 24 حلقة حول استخدام إيران نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون وخلق خلافات في وجهات النظر.