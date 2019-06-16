بالفيديو أنور مالك: إيران استخدمت نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون نشر قبل 1 ساعة - 2:40 مساءً, 16 يونيو 2019 م http://almnatiq.net/?p=741001 المناطق _ متابعات قدم الإعلامي الجزائري المعروف الدكتور أنور مالك في برنامج المراقب 24 حلقة حول استخدام إيران نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون وخلق خلافات في وجهات النظر. http://almnatiq.net/wp-content/uploads/2019/06/محلل-قناة-٢٤-سعودي-الفضائية-د.-أنور-مالك-في-المراقب-24-تستخدم-إيران-نظام-الدوحة-كأداة-لاختراق-مجلس-التعاون-وخلق-خلافات-في-وجهات-النظر..mp4
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