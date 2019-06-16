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بالفيديو أنور مالك: إيران استخدمت نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون

بالفيديو أنور مالك: إيران استخدمت نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=741001
المناطق _ متابعات

قدم الإعلامي الجزائري المعروف الدكتور أنور مالك في برنامج المراقب 24  حلقة حول استخدام إيران نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون وخلق خلافات في وجهات النظر.

 

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