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وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الشرقية تنظمان ورشة تعريفية لآلية الربط الإلكتروني

وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الشرقية تنظمان ورشة تعريفية لآلية الربط الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=741011
الدمام - المناطق

تعقد وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية ورشة عمل تعريفية للمكاتب الهندسية ومنسوبي إدارة رخص البناء، وذلك على مسرح أمانة المنطقة الشرقية صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 18 يونيو 2019م .

وتأتي هذه الورشة في إطار خطة إطلاق الربط الإلكتروني بين نظام شركة الكهرباء السعودية ونظام بلدي، حيث ستفتتح الورشة بكلمة تعريفية من مدير عام الإدارة الهندسية ومدير إدارة التراخيص والتأهيل الهندسي، وبعدها سيقدم عرض من بلدي عن آلية الربط، يليه العرض الذي ستقدمه الشركة السعودية للكهرباء عن آلية الربط أيضاً.

من جانبه أكد وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي أهمية هذه الورشة والتي ستساهم في تعريف آلية الربط للمكاتب الهندسية مما سيسهل العمل على المستفيد، وذلك في إطار حرص وزارة الشئون البلدية والقروية على تذليل وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، موجهاً الدعوة للمكاتب الهندسية والمعنين بمثل هذه الآلية بالحضور والتفاعل في الورشة من أجل إنجاحها وإنجاح الغاية التي وضعت ونظمت لأجلها.

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