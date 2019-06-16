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أمير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=741018
المناطق- تبوك :

التقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان بن سعيد الحويطي والذي اطلع سمو امير المنطقة على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها ،ونسب الانجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها. مشيدًا سموه بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأعرب المهندس سليمان الحويطي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحضى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام من سموه يحفظه الله

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