تدخل جراحي ينقذ رضيع من انسداد معوي بحفرالباطن

المناطق - حفر الباطن

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال من انقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر شهرين، عانى من انسداد معوي، بتدخل جراحي.

تم استقبال الرضيع وهو يعاني من تدهور في الحالة العامة وبعد إجراء كامل الخدمة الاسعافية والفحوصات المخبرية والاشعاعية اتضح أنه يعاني من انسداد معوي قرر معها الطبيب المعالج اجراء تدخل جراحي.

أدخل الرضيع لغرفة العمليات حيث تم عمل استكشاف للبطن وتبين وجود التصاقات متعددة بالأمعاء وتم التعامل معها وعلاجها جراحياً وعادت الأمعاء لحركتها الطبيعية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.