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أمير الشمالية لكهرباء المنطقة : هيئوا كل إمكانياتكم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عن المدن والمحافظات

أمير الشمالية لكهرباء المنطقة : هيئوا كل إمكانياتكم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عن المدن والمحافظات

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أمير الشمالية لكهرباء المنطقة : هيئوا كل إمكانياتكم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عن المدن والمحافظات

أمير الشمالية لكهرباء المنطقة : هيئوا كل إمكانياتكم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عن المدن والمحافظات
http://almnatiq.net/?p=741031
المناطق - خالد الضبيبي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة المهندس محمد بن خليف المصلوخي، الذي قدم لسموه تقريراً عن أعمال الشركة خلال فترة الصيف.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الأمور ذات العلاقة بخدمات الشركة، ومناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أرجاء المنطقة, موجهًا بالاستعداد لفصل الصيف بتهيئة كل الإمكانات لتجنب انقطاع التيار الكهربائي على المدن والمحافظات والمراكز كافة.
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية رفع مستوى ونوعية الخدمات المقدمة, وتنفيذ المشروعات التابعة للشركة السعودية للكهرباء بمنطقة الحدود الشمالية وفق الجدول الزمني المحدد لها، وضرورة تنفيذها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.
وشدد سموه على ضرورة توعية المستهلكين بأساليب ووسائل ترشيد الاستهلاك وتسديد الفواتير وفق البدائل التي وفرتها الشركة.
من جانبه أعرب المهندس المصلوخي عن شكره وامتنانه للأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه ووقوفه الدائم، منوهاً بحرص ومتابعة سموه لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

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