احدث الأخبار

أرامكو السعودية تدشن أول محطة هيدروجين بالمملكة.. الثلاثاء
أبرز المواد
 أمير الشمالية لكهرباء المنطقة : هيئوا كل إمكانياتكم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عن المدن والمحافظات
منطقة الحدود الشمالية
 طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي
أبرز المواد
 تدخل جراحي ينقذ رضيع من انسداد معوي بحفرالباطن
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يطلع على مشروعات النقل بالمنطقة
منطقة تبوك
 جامعة الملك فهد تقبل خريجي الثانوية الحاصلين على نسبة مركبة 91% فأكثر
المنطقة الشرقية
 وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الشرقية تنظمان ورشة تعريفية لآلية الربط الإلكتروني
المنطقة الشرقية
 بالفيديو أنور مالك: إيران استخدمت نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل ناتلي قوليه النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي
منطقة مكة المكرمة
 غدًا.. جامعة القصيم تفتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوي.. والأمن السيبراني أحدث التخصصات
أبرز المواد
 محافظ ينبع يرأس أجتماع لجنة التنمية البيئية
منطقة المدينة المنورة
 أمير منطقة تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة سموه للمزرعة النموذجية
أبرز المواد
أرامكو السعودية تدشن أول محطة هيدروجين بالمملكة.. الثلاثاء

أرامكو السعودية تدشن أول محطة هيدروجين بالمملكة.. الثلاثاء

أبرز المواد
أمير الشمالية لكهرباء المنطقة : هيئوا كل إمكانياتكم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عن المدن والمحافظات

أمير الشمالية لكهرباء المنطقة : هيئوا كل إمكانياتكم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عن المدن والمحافظات

منطقة الحدود الشمالية
طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي

طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي

أبرز المواد
تدخل جراحي ينقذ رضيع من انسداد معوي بحفرالباطن

تدخل جراحي ينقذ رضيع من انسداد معوي بحفرالباطن

المنطقة الشرقية

أرامكو السعودية تدشن أول محطة هيدروجين بالمملكة.. الثلاثاء

أرامكو السعودية تدشن أول محطة هيدروجين بالمملكة.. الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=741034
المناطق - الرياض

تدشن أرامكو السعودية بالتعاون مع شركة إير برودكتس، الشركة العالمية الرائدة في مجال الغازات الصناعية (الثلاثاء) إنشاء أول محطة هيدروجين في السعودية لتعبئة مركبات خلايا الوقود الهيدروجيني وذلك في مقر شركة اير برودكتس بوادي الظهران للتقنية.

وقالت أرامكو السعودية، إن تدشين أول محطة وقود هيدروجين في المملكة لتعبئة المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، يهدف لتعزيز تطبيق التقنية في أعمال ارامكو السعودية بأنشطتها المختلفة و مواكبة لاحدث تقنيات انتاج الطاقة و توزيعها و استهلاكها.

وتنص الاتفاقية على أن تقدّم شركة إير برودكتس المعرفة التقنية والخبرة في مجال الهيدروجين، فيما توفر أرامكو السعودية الخبرة الصناعية، والمرافق، وقدراتها في البحوث والتطوير، هذا إلى جانب أن الشريكين سيؤسسان أسطولاً تجريبياً من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، وسيتم تزويدها بالهيدروجين المضغوط عالي النقاء في المحطة الجديدة.

كما سيتم إدخال تقنية «سمارت فيول» لتعبئة الهيدروجين والمملوكة لشركة إير برودكتس في المحطة الجديدة لتزويد الأسطول التجريبي بخلايا الهيدروجين المضغوط.

وتهدف الخطوة إلى جمع البيانات وتحليلها خلال الفترة التجريبية في هذا المشروع لتقييم التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية الناشئة للنقل في السعودية.

وقال المهندس أحمد الخويطر، كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية في تصريح سابق: «توفر خلايا الوقود الهيدروجيني وسيلة فعالة للسيارات الكهربائية حيث سهولة التزود بالوقود في غضون 5 دقائق مع سلاسة السياقة لمسافات طويلة»، مضيفاً «إن استخدام الهيدروجين المشتق من النفط الخام أو الغاز لتشغيل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود يمثل فرصة سانحة لتوسيع استخدام النفط الخام في النقل النظيف».

من جهته، قال د. سمير سرحان، نائب الرئيس التنفيذي في إير برودكتس: «نتشرّف بالعمل مع أرامكو السعودية في مشروع آخر لتأسيس وتطوير نظام مستدام لتزويد الأسطول التجريبي بالهيدروجين المشتق من الهيدروكربونات في المملكة. وهذا المشروع يوضح بشكل أكبر التزامنا برؤية السعودية 2030».

وسيتم إنشاء محطة التزوّد بالوقود الهيدروجيني في مركز التقنية ذي المعايير العالمية الخاص بشركة إير برودكتس في مجمع العلوم بوادي الظهران للتقنية.

وستوفر شركة تويوتا موتور كوربوريشن سيارات تويوتا «ميراي» التي تعمل بخلايا الوقود، وذلك لإجراء الاختبارات في المرحلة التجريبية. وقد بدأت «تويوتا موتور كوربوريشن» الاستثمار في الهيدروجين منذ أكثر من 20 عاماً، حيث أطلقت لأول مرة وبكميات كبيرة في عام 2014 سيارات ميراي، وهي أولى سياراتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

وتتميّز السيارة بأنها تعمل على غاز الهيدروجين المضغوط ولا تصدر أي انبعاثات منها سوى الماء. وتعمل من خلال خلايا الوقود التي تنتج الكهرباء عبر المزج بين الأكسجين المستخلص من الهواء والهيدروجين من خزان الوقود. وتؤكّد شركة تويوتا أن تقنية خلايا الوقود الهيدروجينية يمكن أن توفر حلاً مستداماً دون أي انبعاثات وذلك عبر مجموعة واسعة من المركبات المتنوعة.

روابط ذات صلة

طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي

طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي
بالفيديو أنور مالك: إيران استخدمت نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون

بالفيديو أنور مالك: إيران استخدمت نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون
غدًا.. جامعة القصيم تفتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوي.. والأمن السيبراني أحدث التخصصات

غدًا.. جامعة القصيم تفتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوي.. والأمن السيبراني أحدث التخصصات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*