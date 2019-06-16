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عملية جراحية نادرة تعيد الثبات الطبيعي لركبة أربعيني بتخصصي الطائف

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عملية جراحية نادرة تعيد الثبات الطبيعي لركبة أربعيني بتخصصي الطائف

عملية جراحية نادرة تعيد الثبات الطبيعي لركبة أربعيني بتخصصي الطائف
http://almnatiq.net/?p=741036
المناطق - عادل الزهراني

أعاد الفريق الطبي بقسم العظام بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف الثبات والبنية الطبيعية للركبة في عملية نادرة وصعبه لمريض بالعقد الرابع من عمره كان يعاني من خلع في مفصل الركبة اليسرى وكسر انقلاعي في الركبة مع تمزق في الرباط المتصالب الخلفي وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة وتمزق في متر عضلة ذات الرأسين الفخرية وتمزق في المحفظة المفصلية وتمزق في الغضروف الهلالي الوحشي نتيجة حادث سير تعرض له .
وقام الفريق الطبي المكون من الدكتور احمد عبدالله الزيادي والدكتور احمد أسامه الراجح والدكتور محمد العتيبي بإجراء عملية جراحية على مرحلتين استغرقت خمس ساعات حيث تم في المرحلة الأولى تثبيت الكسر الانقلاعي في الركبة مع ترميم للرباط المتصالب الخلفي
وتم في المرحلة الثانية ترميم لمحفظة المفصل وخياطة وتر العضلة ذات الرأسين مع خياطة الغضروف الهلالي الوحشي وترميم الرباط الجانبي الخارجي .

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