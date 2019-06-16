تسريبات تكشف مفاجأة.. شاحن واحد لهواتف آيفون وأندرويد

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http://almnatiq.net/?p=741045
المناطق - الرياض

مع اقتراب موعد إطلاق هاتف “أبل” المنتظر، الذي سيحمل على الأغلب اسم “آيفون 11″، تنتشر تسريبات وشائعات عديدة تتعلق بتصميم الجهاز، ومزاياه التقنية الجديدة مثل طريقة الشحن، التي قد تعني أنه سيتم شحن هواتف آيفون وأندرويد باستخدام شاحن واحد.

ومن بين التسريبات التقنية المرتبطة بجهاز أبل الجديد، تخلي الشركة الأميركية عن ميزة الشحن Lightning المعتمدة في هواتف آيفون منذ عام 2012، واستبدالها بالشحن عبر الكيبل من خلال منفذ “يو إس بي- سي”، المعتمد في هواتف “أندرويد”.

ووفق ما ذكر موقع “فوربس”، فإن التسريب استند على صورة من نظام التشغيل القادم iOS 13، إذ تم حذف أيقونة الشحن Lightning التي كانت متوفرة في الإصدارات السابقة من نظام تشغيل أبل، واستبدلها بصورة كمبيوتر وكيبل.

وأشار حساب رافاييل موتون على تويتر، المتخصص في نشر التسريبات التقنية، إلى أن منفذ “يو إس بي- سي” مستخدم في العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف العاملة بنظام التشغيل “آندرويد”، كما أنه معتمد في “سامسونغ غالاكسي إس 9″ و”غوغل بيكسل 2” و”ون بلس 6″، على عكس طريقة الشحن المعتادة في هواتف آيفون السابقة.

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