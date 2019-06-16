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أمير القصيم يستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

أمير القصيم يستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

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أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة..

أمير القصيم يستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

أمير القصيم يستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
http://almnatiq.net/?p=741056
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا وعدداً من منسوبي الهيئة .

وفي بداية اللقاء، رحب سمو أمير القصيم بهم واستمع إلى نبذة عن خطط الهيئة واختصاصها وأعمالها في الوصاية على أموال القُصَر، ورؤيتها في التميز محلياً وإقليمياً في مجال رصد وحفظ وإدارة وتنمية أموال المشمولين بالنظام، ورسالتها في الإشراف على تصرفات الأولياء من خلال بناء مؤسسي كفء وكادر مؤهل وأنظمة تقنية متطورة.

وعبر سمو أمير القصيم عن شكره لرئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ولمسؤولي الهيئة على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة، وتوفير خدمات متميزة للمشمولين بالنظام بكفاءة وفاعلية.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

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