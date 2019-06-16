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أمير القصيم يستقبل حسن أبالخيل بمناسبة تكليفه مديراً لفرع مؤسسة النقد

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حثه على بذل المزيد بما ينفع المواطن والاستفادة من خدمات المؤسسة..

أمير القصيم يستقبل حسن أبالخيل بمناسبة تكليفه مديراً لفرع مؤسسة النقد

أمير القصيم يستقبل حسن أبالخيل بمناسبة تكليفه مديراً لفرع مؤسسة النقد
http://almnatiq.net/?p=741059
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير فرع مؤسسة النقد بمنطقة القصيم حسن بن فهد أبالخيل ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه به ، مباركاً سموه لأبالخيل تعيينه مديراً للفرع ، متمنياً له التوفيق والسداد في مجال عمله الجديد ، وحثه على بذل المزيد بما ينفع المواطن ، وتسهيل كل الصعاب من أجل الاستفادة من خدمات المؤسسة، متمنياً له التوفيق والنجاح وتقديم كل ما يخدم المواطنين والمستفيدين من فرع المؤسسة.
من جانبه رفع حسن أبا الخيل شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ، مؤكدا بذل الجهود وتكريسها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، مشيداً بمتابعة سموه واهتمامه بعمل فرع المؤسسة ، مبيناً أن الفرع قام بحملة لكشف التزوير شملت المنطقة من خلال توزيع أجهزة وأقلام لكشف العملات المزورة استهدفت كبار السن خصوصا بالأسواق الشعبية وأسواق الماشية.

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