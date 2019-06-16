أكثر من 1500 زائر للمعرض المصاحب لفعالية اليوم العالمي للبيئة بالجبيل الصناعية

الجبيل الصناعية - المناطق

اختتمت مساء أمس الأول فعاليات المعرض المصاحب ليوم البيئة العالمي لعام 2019م والذي اقيم تحت شعار ” دحر تلوث الهواء ” وذلك خلال الفترة 13 – 15 يونيو 2019م في مركز المعرفة والأبداع بمدينة الجبيل الصناعية بأكثر من 1500 زائر.

حيت تضمن المعرض أنشطة توعوية ومعرض المسؤولية البيئية للشركات الصناعية المشاركة إضافة إلى مسرح للطفل والذي يهدف إلى غرس مفهوم المحافظة على البيئة لدى المجتمع وزيادة الوعي البيئي.

هذا وأتاح المعرض المزود بأحدث التقنيات التفاعلية تقديم المعلومات البيئية بطريقة شيقة وجذابة يتمكن فيها الزائر من تلقي المعلومات وطرح الاسئلة والاستفسارات من خلال تصميم يحاكي البيئة من الجانب التمثيلي والإخراج الواقعي للطبيعة.

وشارك في المعرض الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة تطوير البيئة المحدودة ادكو، وشركة سأسرف، وشركة ساتورب، وشركة التصنيع الوطنية (تصنيع) والشركة المتقدمة للبتروكيماويات والشركة الوطنية للمحافظة على البيئة ومجموعة القريان ونادي الحي، وإدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل.