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‏انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط ( عبدالله 6 ) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية

‏انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط ( عبدالله 6 ) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية

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‏انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط ( عبدالله 6 ) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية

‏انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط ( عبدالله 6 ) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية
http://almnatiq.net/?p=741070
المناطق - واس

وصلت مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى العاصمة عمّان أمس السبت لتنفيذ فعاليات التمرين المختلط (عبدالله 6) ، وكان في استقبالهم الملحق العسكري السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن العميد الركن خالد بن ربيعان الربيعان، ومن المقرر أن تنطلق اليوم فعاليات التمرين التزامني المختلط ( عبدالله 6 ) بين القوات البحرية الملكية السعودية والعمليات الخاصة الأردنية، ويعد التمرين امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة بين البلدين.
وتأتي فعاليات المناورة العسكرية المشتركة ( عبدالله 6 ) التي تستمر من الفترة 1440/10/13هـ إلى 1440/10/24هـ في نسختها السادسة لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.
وقال مدير التمرين العقيد بحري عبدالله بن محمد العمري: إن التمرين يأتي امتداداً لسلسلة من التمارين السابقة المشتركة بين البلدين، وهو عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في المملكة العربية السعودية وفي المملكة الأردنية الهاشمية، ويتضمن العديد من الفعاليات.
ويهدف إلى تطوير العلاقات والتمارين بين البلدين الشقيقين وتنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية.
كما يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات العسكرية، والتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومعالجة الذخائر العمياء، ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.
الجدير بالذكر أن وصول مجموعة من القوات البحرية الملكية السعودية إلى مطار ماركا العسكري بالأردن جاء بالتزامن مع وصول القوات الأردنية إلى المملكة العربية السعودية للأسطول الغربي في إطار تمرين ( عبدالله 6 ) البحري المختلط.

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