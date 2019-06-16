احدث الأخبار

إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع
أبرز المواد
 بلدية القطيف ترفع أكثر من 5200 م3 أنقاض ونفايات خلال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية تعقد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة
المنطقة الشرقية
 تقنية تبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم
منطقة تبوك
 الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها بمحافظة تنومة
منطقة عسير
 فرع هيئة الأمر بالمعروف بمحايل يدشن مبادرة “حسن الوفادة”
منطقة عسير
 المملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكينيا
أبرز المواد
 ‏انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط ( عبدالله 6 ) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية
أبرز المواد
 لو انخفض امداد الطاقة ماذا سيفعل ترامب.. هل سيحمي ناقلات النفط أم يحمي مصالح أمريكا؟
أبرز المواد
 أكثر من 1500 زائر للمعرض المصاحب لفعالية اليوم العالمي للبيئة بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل حسن أبالخيل بمناسبة تكليفه مديراً لفرع مؤسسة النقد
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
منطقة القصيم
إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع

إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع

أبرز المواد
بلدية القطيف ترفع أكثر من 5200 م3 أنقاض ونفايات خلال عيد الفطر المبارك

بلدية القطيف ترفع أكثر من 5200 م3 أنقاض ونفايات خلال عيد الفطر المبارك

المنطقة الشرقية
جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية تعقد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة

جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية تعقد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة

المنطقة الشرقية
تقنية تبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

تقنية تبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

منطقة تبوك

فرع هيئة الأمر بالمعروف بمحايل يدشن مبادرة “حسن الوفادة”

فرع هيئة الأمر بالمعروف بمحايل يدشن مبادرة “حسن الوفادة”
http://almnatiq.net/?p=741078
المناطق - واس

دشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, مبادرة “حسن الوفادة”, بحضور مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحايل عيسى بن علي الشهري, ومساعد مدير الهيئة محمد بن مرعي عسيري، وذلك لاستقبال ضيوف المحافظة وزوارها.
ويتضمن برنامج التدشين وضع شعار حسن الوفادة على المركبات الرسمية, وكذلك توزيع ملصقات وبطاقات لموظفي هيئة محايل .
وأوضح محافظ محايل أن تدشين شعار “حسن الوفادة” يأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مبيناً أن الهيئة ستقوم بتقديم الخِدْمات الإرشادية التي يحتاجها زوار المنطقة والعابرون لمواقع الاصطياف وتسهيل مهمتهم .
يذكر أن سمو أمير المنطقة أطلق مبادرة ” حسن الوفادة ” وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بمحافظات والمراكز التابعة لها كافة .

روابط ذات صلة

الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها بمحافظة تنومة

الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها بمحافظة تنومة
أمانة عسير تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري

أمانة عسير تواصل جهودها في معالجة التشوه البصري
أمين عسير يرأس الاجتماع الدوري برؤساء البلديات

أمين عسير يرأس الاجتماع الدوري برؤساء البلديات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*