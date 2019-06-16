تقنية تبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

المناطق - تبوك؛

بدأت الكلية التقنية بمنطقة تبوك اليوم فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيًا في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من العام التدريبي الأول 1440 – 1441هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط www.tvtc.gov.sa الذي يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المتقدم إِضافةً إلى شروط القبول.

وأضاف المهندس البلوي أن التقديم لمرحلة البكالوريوس سيستمر حتى 23/ 10/ 1440هـ في حين أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيكون بتاريخ 27/ 10/ 1440هـ وسيستمر حتى 12/ 11/ 1440 هـ.

وأَشار عميد الكلية إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها تشتمل على 12 تخصصًا ضمن 6 أقسام يستطيع المتقدم الاختيار منها وهي: قسم التقنية الكهربائية: (تخصص قوى كهربائية – الطاقة المتجددة) ـ وقسم التقنية الميكانيكية: (تخصص محركات ومركبات) ـ وقسم التقنية المَدَنِيّة والمعمارية: (تخصص مدني – عمارة – مساحة) ـ وقسم تقنية الحاسب الآلي: (تخصص برمجيات – شبكات – وسائط متعددة) ـ وقسم التقنية الإدارية: (تخصص محاسبة – إدارة مكتبية) ـ وقسم التقنية الإِلكترونية: (تخصص إِلكترونيات صناعية وتحكم).

‏‎أما تخصصات البكالوريوس المتاحة هي: (برمجيات – قوى كهربائية) والمخصصة لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية في ذات التخصص، وكذلك خريجي الدبلومات المعتمدة لدى المؤسسة في التخصص نفسه.