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بلدية القطيف ترفع أكثر من 5200 م3 أنقاض ونفايات خلال عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=741092
القطيف - المناطق

أعلنت بلدية محافظة القطيف عن نجاح خطة النظافة التي وضعتها في عيد الفطر السعيد، والتي تم تكثيف أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئة خلالها منذ وقت مبكر ، إلى جانب تنظيمها أعمال نقطة الذبح والتأكد من جاهزيتها خلال أيام العيد، حيث تم تهيئة الواجهات البحرية المسطحات الخضراء والحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الزائرين, وتنبيه مقاولي النظافة لمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة ومعدات النظافة، ومتابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة والحدائق والواجهات البحرية بشكل مستمر، وتخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن عدد الكادر الذي عمل خلال أيام العيد بلغ 1943 من الكوادر البشرية لأعمال النظافة، و 280 آلية للنظافة، و 38 مراقب نظافة، وقد شاركت فرق المكافحة بـ 140 آلية.

وأشار إلى رفع (4250م3) من النفايات الصلبة المنزلية، و (960م3) من الأنقاض مجهولة المصدر، كما تم صيانة وتظهير وغسيل (37000) حاوية بسعات مختلفة.

وأهاب المهندس الحسيني بكافة المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال مركز (940)، الذكي وقنوات التواصل الاجتماعي

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