احدث الأخبار

إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع
أبرز المواد
 بلدية القطيف ترفع أكثر من 5200 م3 أنقاض ونفايات خلال عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية تعقد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة
المنطقة الشرقية
 تقنية تبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم
منطقة تبوك
 الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها بمحافظة تنومة
منطقة عسير
 فرع هيئة الأمر بالمعروف بمحايل يدشن مبادرة “حسن الوفادة”
منطقة عسير
 المملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكينيا
أبرز المواد
 ‏انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط ( عبدالله 6 ) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية
أبرز المواد
 لو انخفض امداد الطاقة ماذا سيفعل ترامب.. هل سيحمي ناقلات النفط أم يحمي مصالح أمريكا؟
أبرز المواد
 أكثر من 1500 زائر للمعرض المصاحب لفعالية اليوم العالمي للبيئة بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يستقبل حسن أبالخيل بمناسبة تكليفه مديراً لفرع مؤسسة النقد
منطقة القصيم
 أمير القصيم يستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
منطقة القصيم
إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع

إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع

أبرز المواد
بلدية القطيف ترفع أكثر من 5200 م3 أنقاض ونفايات خلال عيد الفطر المبارك

بلدية القطيف ترفع أكثر من 5200 م3 أنقاض ونفايات خلال عيد الفطر المبارك

المنطقة الشرقية
جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية تعقد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة

جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية تعقد جمعيتها العمومية ومجلس الإدارة

المنطقة الشرقية
تقنية تبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

تقنية تبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

منطقة تبوك

بمباركة ودعم من الهيئة العامة للترفيه

إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع

إنشاء الأكاديمية السعودية للترفيه بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع
http://almnatiq.net/?p=741095
المناطق - الرياض

أبرمت كل من شركة مينا للتطوير والتعليم وشركة بنيان للتطوير المحدودة مذكرة تفاهم لتأسيس وإدارة وتشغيل الأكاديمية السعودية للترفيه، والتي ستعنى بتقديم برامج متخصصة في مجال الترفيه، لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع، وذلك في مقر الهيئة العامة للترفيه بالرياض يوم الأحد 16 يونيو 2019م الموافق 13 شوال 1440هـ، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه الأستاذ عمرو بن أحمد باناجه.

وبهذه المناسبة أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بهذه الخطوة التي تعزز الجهود التكاملية بين الجهات وتحقق التناغم بين المبادرات للخروج بمشاريع تحمل القيمة المضافة الحقيقية في القطاع، مؤكداً على التزام الهيئة بدعم مثل هذه المبادرات النوعية التي تساهم في تطوير قطاع مستدام يلبي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في ترسيخ شراكة القطاع الخاص من خلال تأهيل الشباب السعودي والمساهمة في إيجاد فرص العمل وتطوير البرامج المتخصصة في مجال الترفيه الذي يشكل جزءاً مهماً من رؤية المملكة 2030.
وأكد عمرو باناجه حرص الهيئة على دعم المشاريع والمبادرات الهادفة إلى صياغة نماذج وحلول مبتكرة لدعم القطاع وضمان تحقيق أهدافه ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تمكين الشباب السعودي وتعزيز أدوارهم للسير نحو رحلة التطور والتنمية للقطاع بكل جدارة واقتدار.

يذكر أن أول أكاديمية للترفيه ستنطلق في مدينة الرياض في سبتمبر المقبل، حيث ستقدم برنامج الدبلوم المشارك المتخصص في إدارة الترفيه.

روابط ذات صلة

المملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكينيا

المملكة تدين وتستنكر التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مقديشو وكينيا
‏انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط ( عبدالله 6 ) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية

‏انطلاق التمرين البحري الثنائي المختلط ( عبدالله 6 ) بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية
لو انخفض امداد الطاقة ماذا سيفعل ترامب.. هل سيحمي ناقلات النفط أم يحمي مصالح أمريكا؟

لو انخفض امداد الطاقة ماذا سيفعل ترامب.. هل سيحمي ناقلات النفط أم يحمي مصالح أمريكا؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*