تعليم تبوك يتابع الاستعدادات الجارية لافتتاح 14 مدرسة للطفولة المبكرة

المناطق - تبوك :

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسبن العُمري على أهمية متابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح مدارس الطفولة المبكرة داخل تبوك ومحافظاتها للعام الدراسي المقبل والتي بلغ عددها 14 مدرسة تتضمن أربع مدارس محدثة وفق المواصفات التي اعتمدتها وزارة التعليم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبة بالإدارة أعضاء لجنة مدارس الطفولة المبكرة بحضور مدير التخطيط المدرسي فهد المعيقلي ومدير إدارة المباني المهندس طارق العنزي.

وكانت إدارة تعليم تبوك قد شهدت افتتاح أول مدرسة للطفولة المبكرة على مستوى مناطق المملكة التعليمية في العام الدراسي المنصرم والملحقة بالروضة الـ 14, وتشمل مدارس الطفولة المبكرة للعام المقبل الابتدائية الخامسة والروضة الـ 23، والابتدائية التاسعة أبناء والروضة الـ 26، والابتدائية الـ 11 والروضة الـ 17، و الروضة الثالثة بالبدع، و الابتدائية الأولى بضباء، و ابتدائية البديع للبنات بضباء، والابتدائية الثالثة والروضة الثالثة بالوجه، و الابتدائية السادسة والروضة الثانية بأملج، والابتدائية الخامسة والروضة الخامسة بأملج، وابتدائية الوادي الجديد بحقل.

كما سيتم افتتاح أربع مدارس للطفولة المبكرة “محدثة” وهي الابتدائية الثانية أبناء بالقاعدة الجوية والابتدائية السابعة أبناء، والابتدائية الــ44 و الابتدائية الثانية بتيماء.